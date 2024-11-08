Американский миллиардер Илон Маск прогнозирует скорое окончание войны в Украине.

Об этом он написал в соцсети Х.

Маск прокомментировал новость журнала Nesweek о том, что Дональд Трамп планирует создать 800-мильную демилитаризованную зону по линии фронта между Россией и Украиной, где разместятся британские и европейские войска. При этом за РФ останутся уже захваченные ею территории.

"Скоро бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло", – написал Маск.

Вчера газета The Wall Street Journal сообщила, что советники предлагают Трампу вариант завершения войны в Украине по линии фронта, закрепление за Россией захваченных территорий, создание по линии фронта буферной зоны, куда должны войти миротворческие войска (но не американские) и остановку интеграции Киева в НАТО на 20 лет.

Сегодня стало известно, что Илон Маск участвовал в недавнем разговоре Трампа и Владимира Зеленского. Маск во время этой беседы заявил, что продолжит предоставлять Украине доступ к коммуникационной системе Starlink.