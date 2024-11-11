Победивший на выборах президента США Дональд Трамп разместил у себя в сети Truth Social сюжет FoxNews о своих разговорах с мировыми лидерами, проведенными уже после избрания, в котором нет упоминания о главе Кремля Владимире Путине.

О том, что Трамп и Путин поговорили по телефону, написали два крупных издания - The Washington Post и Reuters.

Пресс-служба Трампа не подтвердила и не опровергла факта звонка Путину.

Ранее Кремль опроверг сообщения западной прессы о телефонном разговоре лидера РФ с будущим американским президентом.

Напомним, накануне газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Во время беседы республиканец якобы призвал Москву не идти на эскалацию конфликта в Украине и выразил заинтересованность в последующих контактах для обсуждения скорейшего завершения войны.



Также о разговоре написало и агентство Reuters. При этом агентство опровергало информацию WP, что Украина была в курсе этого разговора.

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