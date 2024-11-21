Ангела Меркель рассказала, что будучи канцлером Германии блокировала вступление Украины в НАТО из-за Черноморского флота РФ в Крыму и нежелания украинцев вступать в Альянс.

Об этом она рассказала в своих мемуарах, отрывки которых публикует Die Zeit.

Украина получила отказ на саммите в Бухаресте в 2008 году.

"Подобное сочетание с российскими военными структурами никогда не происходило ни с одним из кандидатов в члены НАТО. Кроме того, на тот момент лишь меньшинство населения Украины поддержало членство страны в НАТО", - рассказала Меркель.

Она считает "иллюзией", что статус кандидата на вступление дал бы Украине и Грузии защиту от российской агрессии, а Путин бы на это не отреагировал.

"Можно ли было тогда представить себе, чтобы в случае чрезвычайной ситуации страны-члены НАТО отреагировали военным путем – материалами и войсками – и вмешались? Можно ли было представить, что я, будучи канцлером, попросила бы немецкий Бундестаг о таком мандате для нашего Бундесвера и получила бы за него большинство?" - рассуждает Меркель.

Она критикует итоговое решение дать Украине и Грузии обещание членства в будущем. По ее мнению, для Путина это "было "да" членству в НАТО для обеих стран, объявлением войны".

Также Меркель заявляет в своих мемуарах, что Трамп был "очарован" Путиным в свой первый президентский срок.

Во время ее первой встречи с Трампом в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома он спросил ее об отношениях с Путиным.

"Очевидно, он был очень очарован российским президентом. В последующие годы у меня сложилось впечатление, что политики с авторитарными и диктаторскими чертами околдовали его", - пишет Меркель.

Напомним, экс-канцлер Германии заявляла, что российское вторжение в Украину не стало для неё сюрпризом.