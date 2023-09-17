Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий критически отозвался о договоренностях бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по поводу поставок энергоресурсов из России. Он сравнил ее соглашения с Москвой с пактом Молотова-Риббентропа.

Как сообщает PAP, сравнение Моравецкий сделал во время своей речи после государственных мероприятий по случаю 84-й годовщины нападения СССР на Польшу.

По словам премьера Польши, 17 сентября служит напоминанием о "зловещих последствиях российско-германского союза".

"Мы также напоминаем себе о современных опасностях немецко-российского альянса. Именно этот союз привел к возможности нападения России на Украину в первую очередь из-за той кошмарной газовой, сырьевой политики, которую проводила Германия", – сказал он.

Моравецкий также раскритиковал предшественника на посту – лидера оппозиционной "Гражданской платформы" Дональда Туска за якобы пророссийскость и сближение с Германией.

"Так же, как был пакт Молотова-Риббентропа, о котором мы очень хорошо знаем, так же, де-факто, был газовый и сырьевой пакт Меркель-Путина. И именно этот пакт привел к зависимости в значительной степени значительной части Европы и привел к катастрофе в том числе и в Польше, и главным исполнителем этого пакта Меркель-Путин был Дональд Туск", – сказал премьер.

Ранее в ФРГ вышла книга о Меркель, в которой написано, что она "боялась быть униженной Путиным".

А на днях правящая партия Польши "Право и справедливость" опубликовала жесткий антинемецкий агитационный ролик.