Министр обороны Германии Борис Писториус назвал российский Калининград старым немецким названием "Кёнигсберг".

Это произошло во время дискуссии в Федеральной академии политики безопасности.

Писториус рассказывал о позиции Германии по поводу обеспечения безопасности прибалтийских республик, в частности, о решении разместить бригаду бундесвера в Литве. В этом контексте он затронул проблемы обороны и безопасности Литвы, отметив, что она находится в некоей "ловушке". По словам Писториуса, Литва окружена недружественными соседями.

"Литва находится в ловушке между Кёнигсбергом, Россией, и Беларусью", — сказал министр.

По мнению Писториуса, размещение бригады сухопутных войск ФРГ на территории Литвы представляет собой жизненно важную задачу в рамках обеспечения безопасности литовского государства.

Кёнигсбергом Калининград назывался до 1946 года. До 1945 года он входил в состав Германского рейха, после чего был включен в состав РСФСР.

Ранее сообщалось, что Германия готова разместить в Литве бригаду численностью в четыре тысячи военнослужащих.

В мае мы писали, что в Польше решили в официальных документах называть российский Калининград "Крулевец".

Польша также планирует построить военную базу рядом с Калининградской областью России.