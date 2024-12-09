В Украине набирает обороты интересная тенденция - бизнесу все активнее намекают на необходимость продажи активов западным компаниям.

Недавно компания Capitol Intelligence Group (СI) (позиционирует свою деятельность как "прогнозную финансовую журналистику") опубликовала видео заявлениям члена наблюдательного совета "Киевстар" и совета директоров компании Veon Майкла Помпео (бывшего госсекретаря США). И задал вопрос: как Помпео относится к идее поглощения Veon (ей принадлежат акции "Киевстар") пулом больших американских частных фондов. На что Помпео ответил, что готов рассмотреть такое предложение.

При этом, как отмечает эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич, Помпео вопрос о поглощении явно не удивил, он не задавал уточняющих вопросов, и точно "был в курсе". В публикации также говорится, что поглощение Veon американцами приветствуется украинским правительством, министром торговли США и ЕБРР.

Напомним: до недавнего времени активы "Киевстара" были под арестом в Украине из-за "российского следа" в этом активе (одними из бенефициаров Veon являются попавший под санкции СНБО российский бизнесмен Михаил Фридиман).

Однако в конце ноября, вскоре после заявления Помпео, Шевченковский районный суд Киева снял арест.

Также примечательная статья вышла в ноябре в итальянской газете Corriere Della Sera. Ее заголовок - "Европа и средства на восстановление Украины: "Олигарху Ахметову денег нет". В ней, в частности, говорится о том, что Европейский банк реконструкции и развития решил не давать денег нашим энергокомпаниям, принадлежащим олигархам, даже несмотря на сложную ситуацию в энергетике страны.В статье приводится цитата главы ЕБРР Одиль Рено-Бассо о том, что "цель освобождения экономики (украинской - Ред_ от влияния олигархов является абсолютно фундаментальной" и давался совет Ахметову продать свои энергоактивы.

В обеих случаях фигурирует ЕБРР, который, по словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, "считается проводником больших частных интересов". А некоторые большие украинские компании уже "впустили" ЕБРР в свой бизнес, что, по мнению Корольчука, предшествует приходу других западных инвесторов.

На самом деле, моделей фактической подготовки украинских активов к "передачи" западным покупателям несколько. В том числе, речь идет и о продаже части объектов "фунтам" с прицелом на то, что в последующем подставных собственников сменит западный капитал.

Кроме того, как инструмент передела рынка активно используются и санкции СНБО. В частности, по отзыву лицензий на добычу полезных ископаемых. Причем процесс этот начался еще до полномасштабной войны.

Разбирались, как в Украине назревает новый передел собственности.

От россиян до олигархов

Как говорят эксперты, с которыми пообщалась "Страна", подготовка к масштабному переделу собственности в Украине сейчас идет по всем фронтам — к передаче западным инвесторам готовят как частные, так и государственные активы.

Но методы разные.

Что касается частных объектов, то там идет большое давление на собственников со стороны властей. За которыми, скорее всего, стоят потенциальные претенденты на эти активы.

В качестве примера аналитики приводят, в частности, "Киевстар" и ДТЭК Рината Ахметова.

В конце ноября этого года Шевченковский суд снял арест с 47% корпоративных прав "Киевстара".

Напомним: в октябре прошлого года корпоративные права компании были арестованы. Основанием послужил "российский след" - попавший под санкции СНБО российский предприниматель Михаил Фридман был одним из бенефициаров компании.

Как говорит Роман Химич, арест акций "Киевстара" сильно повлиял на работу всей Veon.

"Киевстар" сыграл роль "рычага" - аресты, публичные угрозы в не то конфискации, не то национализации (они звучали со стороны ОП - Ред.) ведут к падению стоимости бизнеса. На моменте арестов в "Киевстаре" Veon даже пришлось приостанавливать торговлю акциями, так как они начали падать", - отмечает Химич.

Интересно, что в такой же ситуации оказался и другой крупный украинский мобильный оператор - компания lifecell (доля Фридмана в которой составляла 19%). Но уже в апреле 2024 года киевский Апелляционный суд снял арест с lifecell, что позволило той завершить сделку с покупателем — компанией NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ньелю (он приобрел также украинского провайдера фиксированного интернета "Датагрупп -Volia"). И как раз "под французского покупателя", по распространенной версии, украинский суд снял арест с активов lifecell.

Что касается "Киевстара", то там цепочка оказалась более длинной. Осенью прошлого года в совет директоров компании вошел экс-госсекретарь США Майк Помпео. Тогда его появление в "Киевстаре" эксперты поясняли попытками Veon избежать национализации украинских активов.

Но не исключено, что задумка была немного другой.

Как следует из публикации Capitol Intelligence Group, уже вскоре после своего прихода в "Киевстар" Помпео мог начать готовить почву для переговоров о поглощении пулом больших американских инвестиционных фондов, в числе которых, в частости, Blackstone Group, Kohlberg Kravis Roberts, The Carlyle Group. На вопрос главы CI Семлера: "Готовы ли вы рассмотреть такое предложение (о поглощении - Ред?" Помпео ответил: "Да, конечно". И, якобы, это поглощение, приветствуется украинским правительством, министром торговли США, президентом Мирового банка и ЕБРР.

"Если все это отвечает действительности, есть основания по-новому посмотреть на то, что происходит вокруг "Киевстара", - говорил Химич в ноябре.

По его словам, "стороны" возможной сделки демонстрируют оптимизм, что свидетельствует об их уверенности в повторении сценария, который уже "отыграли" по lifecell, то есть, сначала арест, а потом его снятие под нового покупателя.

Как показали дальнейшие события, ставка на "сценарий lifecell" действительно сыграла - в конце прошлого месяца Шевченковский суд снял арест с корпоративных прав "Киевстара".

"Не исключено, что это делается в преддверии возможной сделки по "Киевстару", так как позволяет инвесторам распоряжаться этим активом в полной мере", — сказал нам глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Другая история, которая сейчас на слуху - с энергетическими активами Рината Ахметова.

Не так давно итальянская газета Corriere Della Sera опубликовала статью "Европа и средства на восстановление Украины: "Олигарху Ахметову денег нет". В ней, в частности, говорится о том, что Европейский банк реконструкции и развития решил не давать денег нашим энергокомпаниям, принадлежащим олигархам, даже несмотря на сложную ситуацию в энергетике страны. В статье приводится цитата главы ЕБРР Одиль Рено-Бассо о том, что "цель освобождения экономики (украинской - Ред_ от влияния олигархов является абсолютно фундаментальной".

ЕБРР хотел бы, чтобы Ахметов отказался от контроля над группой.

"Нам нужна смена структуры", - заявила Рено-Бассо.

В профильных кругах такой "наезд" на Ахметова расценили как еще одно подтверждение тому, что западные инвесторы нацелились на крупные украинские энергоактивы.

Об их интересе к украинской энергетике аналитики говорили еще до войны. И предполагали, что на каком-то этапе Ахметов сам может отказаться от принадлежащих ему ТЭС в пользу государства с соответствующей "компенсацией". А уже государство в последующем передаст активы новым инвесторам, скорее всего, европейским.

Но затем началась война, и эти планы по понятным причинам поставили на стоп. А после массированных атак по украинской энергосистеме, в том числе, по объектам Ахметова, казалось бы, интерес потенциальных инвесторов должен был сойти на нет.

Впрочем, как считает Корольчук, на самом деле интерес западным инвесторам к украинской энергетике сохранился. Другое дело, что покупать ее задорого никто не собирается. Речь может идти разве что о "передаче под восстановление за деньги спонсоров и украинского бюджета". И в этом случае "компенсации" Ахметову вообще могут не стоять на повестке дня.

По мнению Корольчука, еще больше, чем энергетика, потенциальных инвесторов (в частности, американских) интересуют украинские недра. И они, якобы, уже "пробивают" эту тему в украинской власти.

"Думаю, с прицелом на приход новых инвесторов забрали месторождения у некоторых наших "газовых олигархов", в частности, Фукса", — говорит Корольчук.

По его словам, еще до войны компания Shell составила подробную карту перспективных газовых месторождений Украины, которой "очень заинтересовались в западных бизнес-кругах".

Отметим, что в прошлом году Печерский районный суд передал активы компании "Укрнафтобуриння" Игоря Коломойского и партнеров (среди которых, в том числе, а Павел Фукс) в управление АРМА. А некоторые владельцы месторождений, по мнению Корольчука, "и сами согласятся отдать для своего же спасения". Активы на газовом рынке имеет в том числе Ахметов (ему принадлежит компания "Нафтогазвидобування".

"Сначала - намекают, потом - отнимают"

Как обставляют смену собственности?

"На первом этапе начинаются разного рода "придирки" со стороны властей. Затем по ситуации: либо прямой отъем под разными предлогами (санкции, российский след и т.д), либо арест активов и угрозы в конфискации/национализации, а в отдельных случаях - и реализация этих угроз с передачей активов АРМА либо под стороннее управление (так было, к примеру, с заводами минеральных вод в Миргороде и Моршине, о старте национализации которых в сентябре этого года отчитался Минюст - Ред). Государство в этих случаях выступает как своего рода "рейдер", и действует в интересах либо уже известных потенциальных покупателей, либо "на перспективу" - под покупателей будущих", - говорит источник в бизнес-кругах.

По его словам, одна из схем - работа украинских властей "в паре" с европейскими структурами, занимающимися сделками по слияниям и поглощениям.

"Одна из самых известных таких структур - Европейский банк реконструкции и развития, который представляет интересы большого западного бизнеса. В профильных кругах его еще часто называют "решалой в европейском костюме", потому что замечено лоббирование определенных бизнес-интересов в том числе, через высокопоставленных чиновников и политиков", — говорит Корольчук.

По его словам, на определенном этапе ЕБРР может и сам входить в бизнес, предоставляя "крышу" для собственника. А уже затем "заводить" капитал инвесторов. Корольчук также добавил, что ЕБРР уже "плотно работает" по такой схеме с отдельными украинскими компаниями, в частности, на рынке нефтепродуктов.

"В этом случае идет стабильное финансирование, но собственников постепенно оттесняют от решения ключевых вопросов. Нередко владельцы вообще находятся за границей и по минимуму влияют на работу компании", — отметил Корольчук. При этом, по его словам, к таким компаниям "снимаются" все или большинство претензий со стороны властей, им "забывают" скандальные истории и закрывают дела.

По мнению Корольчука, такой сценарий, вполне возможно, готовится для многих собственников привлекательных бизнес-активов. Но в первую очередь - "пойдут олигархи".

"Может быть развитие событий по их активам. Особенно, если их бизнес уже сильно закредитован на Западе, а отдавать в войну особо нечем. С другой, "колеблющихся" подталкивает в "объятия иностранных партнеров" власть", — отмечает Корольчук.

Плюс у властей появляется дополнительный рычаг влияния на олигархов. Мол, или сидите тихо, или лишитесь собственности.

Схема "Посредник"

Отдельная тема - государственные активы, к которым также присматриваются западные покупатели. Понятно, что приобретать что-либо, пока в стране идет война, мало кто хочет.

И на этот случай особо лакомые объекты попросту отправляются "на передержку". Их приватизируют за относительно невысокую цену.

Как, к примеру, в случае приобретенной недавно Объединенной горно- химической компании (в нее входят Вольногорский и Иршанский комбинаты). Компанию купила на 93 млн долларов международная группа с азербайджанскими корнями Neosol Holding. Но насколько ее в принципе интересует добыча и обогащение титановых руд (а это основная сфера деятельности ОГХК) - вопрос открытый. Некоторые эксперты не исключают, что компания может оказаться неким промежуточным звеном в цепочке перепродажи. А реальности за ней стоят представители власти, которые затем намерены продать актив западным инвесторам.

Точно также и с гостиницей "Украина", проданной не так давно за 63 млн долларов компании "Ола Файн", занимающейся продажей недвижимости и связанной с владельцев компании GSC Game World Максимом Криппой. В профильном сообществе сразу же заговорили о том, что покупатель может оказаться в этой сделке всего лишь "фунтом", а свои покупки он осуществляет также в пользу представителей власти. Тем более, что это уже далеко не первая его покупка (ранее компания, связанная с Криппой, купила гостиницу "Днепр").

"Не исключено, что под приватизацию пойдут и такие лакомые госактивы как, к примеру, "Укрнафта" (которой уже передали сети АЗС группы Приват, Glusko и Shell- Ред), "Укргазвидобування" и др. И не факт, что мы узнаем имена реальных новых собственников", - отметил Корольчук.

В схеме с "посредниками" есть такой нюанс - если продается государственный актив, особенно крупный, нему всегда повышенное внимание СМИ и общественности. Но если такой актив через "вторые руки" снова продается, информация и о покупателях, и о реальном ценнике уже может не оглашаться со ссылкой на коммерческую тайну.