Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию агентства Bloomberg, что отправляет министра финансов Бессента на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth.

"Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Зеленским. Эта война должна скоро закончиться - слишком много смертей и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, но мало что показали", – написал президент США.

Между тем, как сообщает телеканал Fox News, министр финансов США будет спрашивать у Зеленского, куда пошло финансирование, выделенное США Украине.

Также на встрече обсудят редкоземельные минералы.

Напомним, по информации агентства Bloomberg, Бессент приедет в Киев обсуждать доступ США к украинским полезным ископаемым.

Как мы писали, сегодня Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на 500 миллиардов долларов за уже оказанную военную помощь. При этом американский президент сказал, что Штаты должны получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение с Россией и каким будет исход войны.

Реально ли Штатам получить природные ресурсы Украины, мы разбирали в отдельном материале.