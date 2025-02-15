Госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Об этом сообщает МИД России.

Российское дипломатическое ведомство излагает свою версию первого разговора представителей двух стран.

"Особое внимание уделено взаимодействию по урегулированию конфликта вокруг Украины и ситуации в Палестине", – пишут в МИД РФ.

В тексте сообщения отмечается, что имеющиеся "проблемы" в отношениях Вашингтона и Москвы "унаследованы от прежней администрации" президента Джо Байдена, и разговор Рубио с Лавровым положил начало "снятию односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества" США и РФ.

В ходе диалога было принято решение "в ближайшее время организовать встречу экспертов для устранения препятствий в работе загранпредставительств" РФ, обсуждалось прекращение практики ужесточения условий для работы российских дипмиссий и снятие Москвой ответных ограничений.

Россияне утверждают, что кроме этого Лавров и Рубио "договорились поддерживать диалог по ключевым вопросам". В частности, по вопросу возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

В свою очередь Рубио подтвердил разговор с Лавровым.

Госсекретарь США заявил, что "беседа состоялась" в продолжение беседы президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным ранее на этой неделе".

"Госсекретарь вновь подтвердил приверженность президента Трампа поиску путей завершения конфликта в Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциального сотрудничества по ряду других двусторонних вопросов", - заявили в Госдепе.

Напомним, президент США предложил главе РФ остановить огонь в Украине, заявив, что это может произойти в "не слишком далёком будущем".

Как мы сообщали, после звонка Путину Трамп поговорил с Владимиром Зеленским.