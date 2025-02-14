Владимир Путин собирает "команду тяжеловесов" для переговоров по завершению войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание называет пока только двух будущих участников переговоров.

Это Юрий Ушаков, главный советник Путина по внешней политике, который более 50 лет занимается дипломатией, и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, служивший вместе с Путиным в КГБ.

Оба участвовали в переговорах 2022 года. Из этого состава Bloomberg делает вывод, что требования Путина по сравнению с 2022 годом не особо изменились.

При этом переговоры по неформальным каналам продолжит близкий к семье Путина Кирилл Дмитриев.

Ранее Трамп сообщал, что от США в переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпедставитель Трампа Стивен Уиткофф.

Война в Украине идет 1087-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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