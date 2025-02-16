Трамп заявил, что Зеленский будет вовлечен в переговоры по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский будет вовлечен в мирные переговоры по Украине.
Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
"Да, да. Он будет вовлечен", - сказал президент США.
Также, по его словам, "Путин хочет остановить боевые действия в Украине".
"Моя встреча с Путиным может состояться очень скоро", - добавил Трамп.
Между тем Владимир Зеленский прилетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Президент сообщил, что будет обсуждать там освобождение украинских пленных (ОАЭ часто выступают посредником).
Ранее сообщалось о подготовке визита Зеленского в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры США и России по Украине.
При этом Офис президента заявлял, что участия в этих переговорах не примет.
Чем важны для Украины саудовские переговоры, мы анализировали в отдельном материале.
Война в Украине идет 1089-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.