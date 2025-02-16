Президент Украины Владимир Зеленский будет вовлечен в мирные переговоры по Украине.

Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

"Да, да. Он будет вовлечен", - сказал президент США.

Также, по его словам, "Путин хочет остановить боевые действия в Украине".

"Моя встреча с Путиным может состояться очень скоро", - добавил Трамп.

Между тем Владимир Зеленский прилетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Президент сообщил, что будет обсуждать там освобождение украинских пленных (ОАЭ часто выступают посредником).

Ранее сообщалось о подготовке визита Зеленского в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры США и России по Украине.

При этом Офис президента заявлял, что участия в этих переговорах не примет.

Чем важны для Украины саудовские переговоры, мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1089-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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