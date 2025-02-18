Переговоры Соединенных Штатов и России стали первым, но "монументальным шагом" к миру в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт по итогам переговоров США и РФ в Саудовской Аравии.

Публикуем полное заявление пресс-секретаря Белого дома.

"Это поистине грандиозный шаг к миру в российско-украинской войне. По указанию президента США Дональда Трампа госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и наш советник по национальной безопасности Майк Уолтц выступили сегодня перед россиянами и сделали значительные шаги к миру. Это первый шаг из многих.

И я хотела бы отметить, что наша администрация, включая самого президента Трампа, также поддерживала прямую переписку с украинцами, включая президента Зеленского. Президент Трамп также разговаривал вчера с нашими европейскими союзниками. У него состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

На следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет здесь, в Белом доме. И поэтому мы гарантируем, что все стороны будут услышаны. Но вы должны поговорить с обеими сторонами конфликта, чтобы действительно договориться о сделке и решить проблему.

И это важный первый шаг на пути к миру. Опять же, в то время как предыдущая администрация не вела ни переговоров, ни дискуссий, на самом деле никакой дипломатии в этих усилиях, президент Трамп и его команда предпринимают значительные шаги, находясь здесь всего четыре недели", – сказала Ливитт.

Напомним, переговоры делегаций США и РФ в Эр-Рияде стали первыми официальными с начала полномасштабной войны в Украине. Обе стороны дали позитивные оценки итогам разговора и договорились вести диалог дальше. Мы приводили главные заявления участников встречи.

В свою очередь Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет признавать результат переговоров США и РФ в Эр-Рияде.