Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал госсекретарю США Энтони Блинкена в рамках его визита в Украину карту нашей страны с включенными в нее территориями современной России, Беларуси и Польши.

Соответствующее фото Блинкен обнародовал в своем Twitter-аккаунте.

На карте, которую показывал Кулеба, в территорию Украины включены такие регионы, как Кубань, Таганрог, районы Брянской области, земли исторической области Восточная Слобожанщина (они сегодня входят в состав Курской, Белгородской и Воронежской областей РФ).

Также на карте в границах Украины изображены белорусское Полесье, румынская Южная Буковина и некоторые польские территории.

"Вероятно, Кулеба показывал Блинкену т.н. "карту УНР". Или же "карту украинских территорий", над которыми, в действительности, власть УНР никогда не распространялась. С какой целью глава МИД Украины демонстрировал эту карту госсекретарю США пока не очень понятно", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, 19 января Кулеба встречался в Киеве с Блинкеном. В ходе совместной пресс-конференции он заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций на Донбассе, а работает исключительно над повышением обороноспособности.

Также мы писали, Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.