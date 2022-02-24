На въезде в Киев пробки, все машины проверяют
К вечеру 24 февраля на въезде в Киев со стороны Вышгорода образовались пробки.
Об этом "Стране" сообщают водители.
По словам очевидцев, каждую машину, которая въезжает в Киев, осматривают. Открывают багажники, проверяют документы.
Также на многих заправках вдоль дорог закончился бензин. Они просто не работают.
Ранее киевские власти заявляли, что въезд в город может быть усложнен из-за возведения защитных сооружений.
Также мэр Виталий Кличко анонсировал, что на главных въездах в Киев заработают КПП.
Напомним, что 24 февраля Россия нанесла мощные ракетные удары по украинской военной инфраструктуре и продолжает это делать.
Во второй половине дня участились авиационные удары - в том числе уже поблизости от Киева. Работают вертолеты и самолеты.
Обозначилось место прорыва российских войск - юг, из Крыма на Херсон и Мелитополь. На остальных направлениях ситуация непонятная. Но военная техника уже зашла в Украину и с севера, и с востока. Судя по всему, осуществляется попытка окружения Киева и Харькова.
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А также основные выводы по состоянию на 15:30 в еще одном материале на сайте.