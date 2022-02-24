К вечеру 24 февраля на въезде в Киев со стороны Вышгорода образовались пробки.

Об этом "Стране" сообщают водители.

По словам очевидцев, каждую машину, которая въезжает в Киев, осматривают. Открывают багажники, проверяют документы.

Также на многих заправках вдоль дорог закончился бензин. Они просто не работают.

Ранее киевские власти заявляли, что въезд в город может быть усложнен из-за возведения защитных сооружений.

Также мэр Виталий Кличко анонсировал, что на главных въездах в Киев заработают КПП.

Напомним, что 24 февраля Россия нанесла мощные ракетные удары по украинской военной инфраструктуре и продолжает это делать.

Во второй половине дня участились авиационные удары - в том числе уже поблизости от Киева. Работают вертолеты и самолеты.

Обозначилось место прорыва российских войск - юг, из Крыма на Херсон и Мелитополь. На остальных направлениях ситуация непонятная. Но военная техника уже зашла в Украину и с севера, и с востока. Судя по всему, осуществляется попытка окружения Киева и Харькова.

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А также основные выводы по состоянию на 15:30 в еще одном материале на сайте.