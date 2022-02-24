Мэр Киева Виталий Кличко днем в четверг, 24 февраля, предупредил, что въезд в Киев может быть усложнен.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Друзья! На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд может быть усложнен. Прошу отнестись к этому с пониманием. И пожалуйста, не распространяйте информацию о передвижении наших военных и авиации", - заявил Кличко.

Напомним, сегодня рано утром Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

После этого ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.

"Страна" писала о том, что СМИ сообщили, что Киев закрывают на въезд.

После этого власти Киева опровергли информацию о закрытии въездов и выездов в столицу.

"Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.

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