Въезд в Киев может быть усложнен - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко днем в четверг, 24 февраля, предупредил, что въезд в Киев может быть усложнен.
Об этом он написал в Telegram-канале.
"Друзья! На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд может быть усложнен. Прошу отнестись к этому с пониманием. И пожалуйста, не распространяйте информацию о передвижении наших военных и авиации", - заявил Кличко.
Напомним, сегодня рано утром Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.
После этого ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.
"Страна" писала о том, что СМИ сообщили, что Киев закрывают на въезд.
После этого власти Киева опровергли информацию о закрытии въездов и выездов в столицу.
"Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.
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