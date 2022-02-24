Граница Киева. Заставочное фото

Киев закрывают на въезд после начала атаки России на украинскую инфраструктуру. Выезд из города работает. Об этом сообщает "Суспильне".  

До этого власти призвали не покидать Киев. Вместе с тем, горожане продолжили выезжать. На трассах образовались пробки, а также очереди на АЗС. 

Этому предшествовали многочисленные взрывы в столице и в ее границах. Последний из них был зафиксирован на Подоле

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