Киев закрывают на въезд после начала атаки России на украинскую инфраструктуру. Выезд из города работает. Об этом сообщает "Суспильне".

До этого власти призвали не покидать Киев. Вместе с тем, горожане продолжили выезжать. На трассах образовались пробки, а также очереди на АЗС.

Этому предшествовали многочисленные взрывы в столице и в ее границах. Последний из них был зафиксирован на Подоле.

Накануне Владимир Путин объявил начало "военной спецоперации". В Украине ввели военное положение. Что оно предусматривает и какие запреты вводит — в материале "Страны".

Все детали происходящего — в хронике событий "Страны".