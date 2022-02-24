Информация об ограничении движения транспорта и автомобилей в Киеве не соответствует действительности. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, въезды и выезды из столицы не закрывали.

Метрополитен работает в обычном режиме. Наземный общественный транспорт Киева продолжает курсировать в нормальном режиме. Проезд в городском транспорте бесплатный.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".