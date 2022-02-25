ВСУ заявляют, что украинским военным удалось остановить российские войска на подходе к Чернигову.

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"На Черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ предупреждает, что возможен заход российских войск в Ворзель под Киевом.

Также мы писали о том, что в сторону Киева движутся механизированные колонны России, технику заметили к северу от Вышгорода.