ВСУ отразили прорыв российских войск на подходе к Чернигову - Сухопутные войска
ВСУ заявляют, что украинским военным удалось остановить российские войска на подходе к Чернигову.
Об этом в Facebook сообщают Сухопутные войска ВСУ.
"На Черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку. Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян", - говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ предупреждает, что возможен заход российских войск в Ворзель под Киевом.
Также мы писали о том, что в сторону Киева движутся механизированные колонны России, технику заметили к северу от Вышгорода.
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