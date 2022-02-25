Основная цель операции России в Украине - это уничтожение лично президента Владимира Зеленского.

Об этом на брифинге 25 февраля сообщил замглавы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Цель операции России - уничтожение лично Зеленского", - заявил заместитель главы Офиса президента Подоляк.

В Офисе президента считают, что ближайшие дни будут самыми тяжёлыми.

Также Подоляк опровергает, что ВСУ отступают, проигрывают и сдаются. В частности, на Змеином. По его словам, основные магистрали под контролем Украины и работают в прежнем режиме.

"Укрзализныця" работает в прежнем режиме, поезда ходят по расписанию. Но есть проблема с топливом, на него установлены лимиты, заявил Подоляк.

"Основные дистрибьюторы аптечных сетей не работают, но сами аптеки работают", - сообщил советник главы ОП.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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