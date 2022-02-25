Офис президента заявил, что цель операции России - уничтожение лично Зеленского
Основная цель операции России в Украине - это уничтожение лично президента Владимира Зеленского.
Об этом на брифинге 25 февраля сообщил замглавы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Цель операции России - уничтожение лично Зеленского", - заявил заместитель главы Офиса президента Подоляк.
В Офисе президента считают, что ближайшие дни будут самыми тяжёлыми.
Также Подоляк опровергает, что ВСУ отступают, проигрывают и сдаются. В частности, на Змеином. По его словам, основные магистрали под контролем Украины и работают в прежнем режиме.
"Укрзализныця" работает в прежнем режиме, поезда ходят по расписанию. Но есть проблема с топливом, на него установлены лимиты, заявил Подоляк.
"Основные дистрибьюторы аптечных сетей не работают, но сами аптеки работают", - сообщил советник главы ОП.
Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.
В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.
Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.