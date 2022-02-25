Мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей города оставаться в помещениях или укрытиях, выходить можно только по окончанию сигнала воздушной тревоги.

Об этом Кличко сказал на брифинге 25 февраля.

По словам Кличко, город вступил в фазу обороны. Кличко призвал киевлян сообщать о подозрительных предметах, метках.

"Мы, как городская власть, делаем все, чтобы сохранять ситуацию под контролем", - сказал Кличко.

По его словам, общественный транспорт и метро работают.

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