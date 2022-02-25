Киевская городская государственная администрация (КГГА) обратилась к жителям многоэтажных домов, имеющих выход на крышу. Их просят проверять и уничтожать возможные метки вражеских корректировщиков огня.

Об этом сообщает в Telegram в пятницу, 25 февраля, КГГА.

"Городские власти обращаются к жителям многоэтажных домов, имеющим доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток. В случае, если будут обнаружены какие-то отметки – просим засыпать их землей или чем-нибудь накрыть", - говорится в сообщении КГГА.

Напомним, что украинцев призвали уничтожать на дорогах вражеские метки для высадки десанта. В "Укравтодоре" предупредили, что их могут использовать для высадки десанта или посадки авиации.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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