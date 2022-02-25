В Киеве и Буче очевидцы сообщают о российских диверсантах и солдатах. Видео
Противоречивая информация поступает о российских диверсантах и военных в Киеве и под Киевом.
В соцсетях появляются видео, на которых, как утверждается, запечатлены уничтоженные на Оболони диверсанты, переодетые в украинскую форму.
Вместе с тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал фейком информацию о диверсантах на Оболони.
Опроверг ее и глава фракции Слуги народа Арахамия.
Читатели "Страны" утром прислали видео из Бучи (под Киевом). На нем видно, что идет Стрельба и ведут ее солдаты с белыми повязками, похожие на солдат РФ.
Отметим, что советник главы Офиса президента Алексей Аестович назвал фейком высадку россиян в Киеве на Оболони. Опроверг ее и глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.
Кроме того, читатели "Страны" сбросили видео из Бучи (под Киевом). Там идет Стрельба. На видео с белыми повязками солдаты РФ.
Ранее Минобороны предупредило о проникновении вражеской ДРГ в Киев, стрельба была слышна уже и на Дорогожичах.
Также мы писали, что на Оболони была слышна масштабная канонада, сообщалось о планах России по десанту в этой части Киева.
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