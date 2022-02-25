Противоречивая информация поступает о российских диверсантах и военных в Киеве и под Киевом.

В соцсетях появляются видео, на которых, как утверждается, запечатлены уничтоженные на Оболони диверсанты, переодетые в украинскую форму.

Вместе с тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал фейком информацию о диверсантах на Оболони.

Опроверг ее и глава фракции Слуги народа Арахамия.

Читатели "Страны" утром прислали видео из Бучи (под Киевом). На нем видно, что идет Стрельба и ведут ее солдаты с белыми повязками, похожие на солдат РФ.

Отметим, что советник главы Офиса президента Алексей Аестович назвал фейком высадку россиян в Киеве на Оболони. Опроверг ее и глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Кроме того, читатели "Страны" сбросили видео из Бучи (под Киевом). Там идет Стрельба. На видео с белыми повязками солдаты РФ.

Ранее Минобороны предупредило о проникновении вражеской ДРГ в Киев, стрельба была слышна уже и на Дорогожичах.

Также мы писали, что на Оболони была слышна масштабная канонада, сообщалось о планах России по десанту в этой части Киева.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.