Помощница назначенного Россией "заместителя руководителя администрации" Херсонской области Кирилла Стремоусова осуждена украинским судом на пять лет лишения свободы.

Об этом сообщает СБУ, сотрудники которой задержали ее в Ивано-Франковске.

В ходе обысков, как заявляет СБУ, у нее обнаружили паспорт гражданки РФ и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности ("координация информационно-подрывной деятельности агентурной сети, созданной в пользу российских спецслужб", в формулировке СБУ).

По сообщению СБУ задержанная продвигала через интернет лозунги в поддержку России и распространяла призывы к восстановлению СССР. Для максимального охвата она заводила анонимные аккаунты в нескольких соцсетях, использовала разные псевдонимы.

Ранее мы писали, что в находящейся под контролем России Херсонской области граждан начнут привлекать к ответственности за "дискредитацию органов власти РФ". Тех, кого посчитают виновными, угрожают выдворять за пределы региона.

Напомним, война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.