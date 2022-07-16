В Украине к пяти годам тюрьмы приговорили помощницу херсонского "замгубернатора" Стремоусова
Помощница назначенного Россией "заместителя руководителя администрации" Херсонской области Кирилла Стремоусова осуждена украинским судом на пять лет лишения свободы.
Об этом сообщает СБУ, сотрудники которой задержали ее в Ивано-Франковске.
В ходе обысков, как заявляет СБУ, у нее обнаружили паспорт гражданки РФ и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности ("координация информационно-подрывной деятельности агентурной сети, созданной в пользу российских спецслужб", в формулировке СБУ).
По сообщению СБУ задержанная продвигала через интернет лозунги в поддержку России и распространяла призывы к восстановлению СССР. Для максимального охвата она заводила анонимные аккаунты в нескольких соцсетях, использовала разные псевдонимы.
Ранее мы писали, что в находящейся под контролем России Херсонской области граждан начнут привлекать к ответственности за "дискредитацию органов власти РФ". Тех, кого посчитают виновными, угрожают выдворять за пределы региона.
Напомним, война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.