Армия РФ подбила первый украинский танк Leopard 1A5, возможно, спустя несколько недель после начала их эксплуатации на поле боя.

Об этом сообщает Forbes.

Журналист Дэвид Акс подтверждает подлинность видео, которое появилось в сети. На нем один из танков немецкого производства, вероятно, принадлежащий 44-й механизированной бригаде, поразили российский боеприпасом "где-то на заснеженном востоке Украины".

Вероятно, была повреждена левая гусеница танка, что обездвижило машину. На видео видны два широко открытых люка башни, что свидетельствует о том, что экипаж сбежал. Возможно, танк еще подлежит ремонту, если его удастся эвакуировать.

"Но стоит задаться вопросом, почему тот Leopard 1А5 двигался по открытому полю средь бела дня. Чтобы выжить на высокотехнологичном поле боя, экипаж Leopard 1A5 должен оставаться под прикрытием, вести огонь из своей 105-миллиметровой пушки на большой дистанции ​​— две мили и более — и, когда она меняет позицию, делать это осторожно и желательно ночью", - пишет Акс.

Он отмечает, что Leopard 1A5 - наименее защищённый танк в российско-украинской войне.

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