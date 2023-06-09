Украинские и российские телеграм-каналы публикуют видео с подбитой западной техникой. На одном из видео - подорвавшийся на мине "Леопард" (видео сняли украинские военные, то есть танк находится в тылу). На втором - покинутые четыре БМП M2A2 Bradley и один Leopard 2A6.

Ранее о том, что в ходе наступления на запорожском направлении у ВСУ значительные потери западной техники, включая Bradley и Leopard, писали западные СМИ и заявляло российское командование.

Украина ни наступления, ни, соответственно, потерь техники во время него, на южном фронте не подтверждала.

Как сообщала "Страна", Украина уже получила около 60 танков Leopard 2.

По данным Bloomberg, ВСУ добились определенного продвижения на юге.

Тем временем война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.