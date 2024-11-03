В Украине наметилась тенденция к снижению темпов мобилизации - Костенко
В Украине наметилась тенденция к снижению темпов мобилизации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко в эфире телеканала "Прямий".
"В сентябре пошло проседание мобилизации. В общем, идёт тенденция на уменьшение мобилизации, и мы этого не можем допустить ни в коем случае", - сказал нардеп.
По его словам, это будет большой проблемой, и "наверстать упущенное" не получится.
"Помните, Залужный говорил, что нам нужно 500 тысяч? Я прихожу к выводу, что такая цифра актуальна", - сказал Костенко.
Накануне в Раде заявили, что в Украине планируют призвать еще 160 тысяч человек в ближайшие три месяца.
А вчера глава волонтёрского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что Украине необходима мобилизация женщин, иначе "нам придётся сдаться".
Война в Украине идет уже 982-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
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