В Украине наметилась тенденция к снижению темпов мобилизации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко в эфире телеканала "Прямий".

"В сентябре пошло проседание мобилизации. В общем, идёт тенденция на уменьшение мобилизации, и мы этого не можем допустить ни в коем случае", - сказал нардеп.

По его словам, это будет большой проблемой, и "наверстать упущенное" не получится.

"Помните, Залужный говорил, что нам нужно 500 тысяч? Я прихожу к выводу, что такая цифра актуальна", - сказал Костенко.

Накануне в Раде заявили, что в Украине планируют призвать еще 160 тысяч человек в ближайшие три месяца.

А вчера глава волонтёрского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что Украине необходима мобилизация женщин, иначе "нам придётся сдаться".

Война в Украине идет уже 982-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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