На следующей неделе в Украину с визитом приедет глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, его чешский коллега Ян Липавский и глава МИД Словакии Иван Корчок.

Об этом на рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко во время брифинга во вторник, 1 февраля.

"На следующей неделе Дмитрий Кулеба проведет переговоры в Киеве с министрами иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии", - сказал он.

О визите главы ОБСЕ в Украину сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина во время пресс-конференции.

"В следующую среду (9 февраля - Ред.) министр Рау отправится с визитом на Украину, где посетит Киев и Донбасс", - заявил он.

Кроме того, Украину собирается посетить министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, однако точный срок его визита неизвестен.

"Хосе Буэно откликнулся на призыв главы украинской дипломатии совершить в ближайшее время визит в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским народом на фоне агрессивных действий со стороны РФ", - сказано в сообщении МИД Украины.

Как стало известно ранее, на следующей неделе Украину планируют посетить министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс тоже планировала визит в Украину и накануне поездки заразилась коронавирусом. В связи с этим перенесли объявление о создании "тройственного союза" Украины, Польши и Великобритании. Зачем создается этот союз и чего от него ожидать подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что 1 февраля в Киев прибыл с визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ожидается и визит его польского коллеги Матеуша Моравцкого.