На следующей неделе в Киев приедут министры иностранных дел Австрии, Польши, Словакии и Чехии
На следующей неделе в Украину с визитом приедет глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, его чешский коллега Ян Липавский и глава МИД Словакии Иван Корчок.
Об этом на рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко во время брифинга во вторник, 1 февраля.
"На следующей неделе Дмитрий Кулеба проведет переговоры в Киеве с министрами иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии", - сказал он.
О визите главы ОБСЕ в Украину сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина во время пресс-конференции.
"В следующую среду (9 февраля - Ред.) министр Рау отправится с визитом на Украину, где посетит Киев и Донбасс", - заявил он.
Кроме того, Украину собирается посетить министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, однако точный срок его визита неизвестен.
"Хосе Буэно откликнулся на призыв главы украинской дипломатии совершить в ближайшее время визит в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским народом на фоне агрессивных действий со стороны РФ", - сказано в сообщении МИД Украины.
Как стало известно ранее, на следующей неделе Украину планируют посетить министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс тоже планировала визит в Украину и накануне поездки заразилась коронавирусом. В связи с этим перенесли объявление о создании "тройственного союза" Украины, Польши и Великобритании. Зачем создается этот союз и чего от него ожидать подробно разбиралась "Страна".
Также сообщалось, что 1 февраля в Киев прибыл с визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ожидается и визит его польского коллеги Матеуша Моравцкого.