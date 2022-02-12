Согласно последним данным разведки США, вторжение России в Украину может начаться до завершения Олимпийских игр в Пекине, в связи с этим США планируют вывести своих наблюдателей из состава миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом сообщает телеканал CNN.

США собирается вывести своих граждан из состава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, сократить персонал посольства в Киеве и вернуть домой других соотечественников, представляющих различные правительственные учреждения в стране.

По данным CNN, соответствующее решение было принято из-за последних данных разведки США, вторжение России в Украину якобы может начаться до завершения Олимпийских игр в Пекине, то есть до 20 февраля.

Ранее мы писали, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине. По его словам, нападение, вероятно, произойдет до 20 февраля.

Также мы рассказали, что американцы в Украине начали получать звонки из посольства США с призывом к эвакуации.