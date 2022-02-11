Заместитель главы Администрации президент РФ Дмитрий Козак жестко высказался по поводу вчерашнего провала длившихся девять часов переговоров в Берлине. Представитель российской стороны заявил, что Франция и Германия способствуют тому, что Украина отказывается выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.

Причём, по его мнению, делается это "в соответствии с инструкцией, полученной от США".

Напомним, ранее Козак заявлял, что Ермак отказался цитировать в итоговом документе Минские соглашения по особому статусу Донбасса, а Германия и Франция не хотят влиять на Украину по выполнению Минских соглашений.

Напомним, что встреча советников лидеров стран Нормандской четверки в Берлине продолжалась более 9 часов. Предыдущая встреча политсоветников в Париже две недели назад продолжалась более восьми часов.

На предыдущей встрече в Париже Ермак обязался рассмотреть предложение "ДНР" и "ЛНР" по урегулированию на Донбассе. Об этом было сказано в письме представителей "ЛДНР" Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего, адресованном спецпредставителю ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунену.

Однако сразу же после появления информации об обещании Ермака предоставить ответ на предложения "ЛДНР" по реализации Минских соглашений Банковая дезавуировала это обязательство. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и в "нормандском формате" нет никаких юридических обязательств перед представителями "властей ЛДНР".