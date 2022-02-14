Украина неофициально на неопределенный срок запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России призывного возраста.

Об этом сообщил главред "Цензора" Юрий Бутусов в Facebook.

"Украина временно закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин - граждан РФ призывного возраста. Ограничение введено неофициально, на неопределенный срок, как минимум - до конца военных маневров ВС РФ близ границ Украины, во избежание провокаций инцидентов", - говорится в сообщении.

Напомним, "Страна" в субботу писала о том, что по данным очевидцев из соцсетей, Украина перестала впускать на свою территорию граждан России

Кроме того, в Telegram-каналах пишут, что на украинской границе также престали пускать граждан Беларуси.

Также мы сообщали, что в Госпогранслужбе опровергли информацию о том, что гражданам России запретили въезд в Украину. Вместе с тем, по данным СМИ, хотя прямого юридического запрета нет, но есть негласная мера для недопущения въезда "нежелательных лиц".

Также в телеграм-каналах публикуют документы от отказе разрешения на въезд. Например, там указывают причиной отказа отсутствие достаточного финансового обеспечения пребывания в стране.