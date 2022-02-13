В Telegram-каналах пишут, что на украинской границе престали пускать не только граждан России, но и Беларуси
Продолжают поступать сообщения о том, что россиян перестали пускать в Украину. Российский телеграмм-канал Mash пишет, что не пускают не только россиян, но и граждан Беларуси. И публикует соответствующий документ об отказе в пересечении границы, выданный гражданину Беларуси.
Отказ во въезде формальный - отсутствие достаточного финансового обеспечения пребывания в стране.
Документ об отказ в пересечении границы Украины. Фото: Mash
При этом Госпогранслужба Украины ранее назвала слухами сообщения в соцсетях о том, что россиян перестали пускать в страну.
"Судя по формулировке причины отказа в опубликованном документе, вполне может быть, никакого официального распоряжения нет, но есть установка не пускать граждан России и Беларуси под разными предлогами" - пишет Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, что поступает информация о том, что с 14 февраля международное авиасообщение с Украиной будет остановлено из-за отзыва страховыми компаниями гарантий на авиаперелеты над нашей страной.
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