В Госпогранслужбе опровергли информацию о том, что гражданам России запретили въезд в Украину.

Об это сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Telegraf.

Он назвал слухами появившуюся накануне информацию, что в Украине массово отказывают во въезде гражданам России, пропуская лишь тех, кто имеет справку о смерти родственников и едет на похороны. Ранее об этом стали писать в телеграм-каналах, посвященных пересечению границы с Россией.

"Не стоит руководиться слухами. Есть украинское законодательство, которое регламентирует пересечение границы, и пограничники его четко придерживаются", - сказал представитель Госпогранслужбы.

При этом он добавил, что каждый день десятки иностранцев получают отказ на въезд в Украину по самым разным причинам.

На официальном сайте ГПСУ опровержения о запретах на момент написания публикации не было.

Вместе с тем, ссылаясь на свои источники, "РБК Украина" сообщает, что прямого юридического запрета нет, но есть негласная мера для недопущения въезда "нежелательных лиц".

В частности, под усиленный контроль подпадают граждане России и Беларуси возрастом 18-60 лет. На границе проверяют их намерения для въезда в Украину.

12 февраля появилась информация, что Украина перестала пускать на свою территорию граждан России. По словам въезжающих, отказывая во въезде, пограничники ссылаются на приказ начальства.

Также в телеграм-каналах публикуют документы от отказе разрешения на въезд. Например, там указывают причиной отказа отсутствие достаточного финансового обеспечения пребывания в стране.

То есть вполне может быть, никакого официального распоряжения нет, но есть установка не пускать граждан России и Беларуси под разными предлогами.