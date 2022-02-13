Евросоюз решил не закрывать представительства своих стран в Украине.

Об этом говорится на сайте представительства союза в Украине.

"Мы не закрываем наши дипломатические представительства. Они остаются работать в Киеве для поддержки граждан ЕС в сотрудничестве с украинскими властями", - говорится в сообщении.

При этом там допускают, что могут "корректировать персонал" представительств, если будут угрозы безопасности.

"Информация о присутствии персонала и рекомендации для путешествий будут меняться при необходимости с учетом ситуации безопасности" - сообщили в ЕС.

В ЕС подчеркнули, что "государства-члены координируют свои действия" на фоне сложившейся в Украине ситуации.

"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности Украины и суверенитета, а также дипломатические усилия, направленные на деэскалацию. Мы подчеркиваем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям в ответ", - добавили дипломаты.

Ранее мы писали, что Евросоюз, в отличие от США, пока не собирается эвакуировать своих граждан из Украины и не призывает их покинуть нашу страну. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано во время пресс-конференции в Брюсселе.

Напомним, что США договорились с Польшей об упрощенном въезде для своих граждан, которые выезжают из Украины наземным транспортом.