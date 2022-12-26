Президент России Владимир Путин утвердил для жителей захваченных территорий Украины порядок подачи заявлений на ускоренное получение паспорта РФ и о нежелании состоять в украинском гражданстве.

Об этом сообщают российские СМИ.

Срок оформления российского паспорта не должен превышать 10 дней со дня принятия заявления в местный "орган МВД";

При подаче заявления предоставляется паспорт гражданина Украины, "паспорт" ЛДНР, или паспорт гражданина СССР образца 1974 года а также документ, удостоверяющий проживание лица на территории Запорожской, Херсонской областей и "ЛДНР", выданный до 30 сентября;

Заявления не будут приниматься в случае отказа заявителя от обязательной дактилоскопии и фотографирования, также паспорт не будет выдаваться в случае отказа заявителя от принесения присяги вступающего в гражданство РФ;

Заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве можно подать в "органы МВД" по месту жительства в день получения паспорта РФ. Заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве от имени лиц, не достигших 14-летнего возраста, подают родители.

Ранее "Страна" сообщала, что в России будут лишать гражданства тех, кто "создает угрозу безопасности страны".

Также мы писали, что в РФ предложили лишать гражданства за сдачу в плен и уклонение от воинской службы.