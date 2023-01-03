Украина готовится к любым действиям со стороны россиян, но гарантировать предупреждение о новом масштабном наступлении было бы некорректно. Поскольку противник имеет несколько сценариев и принимает решение в последний момент.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

На вопрос журналиста, возможны ли какие-либо предупреждения, что враг будет наступать, например, с севера, она ответила, что "в этой ситуации некорректно говорить о предупреждении".

"Потому что у врага так же есть, как и было несколько сценариев и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решения в последние часы и те, кто его выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения", - говорит Маляр.

По словам Маляр, противник ориентируется по ситуации и по динамике фронта, рассчитывая ресурсы.

"И мы всегда открыто говорим, что сейчас на территории Беларуси происходит движение личного состава и техники. Оно происходит с февраля. Они постоянно имитируют там обучение, на самом же деле мы понимаем, что это состояние готовности", - отметила Маляр.

Она напомнила, что территория Беларуси постоянно используется россиянами для ведения войны.

"О том, что может быть более интенсивно использована Беларусь? Россия может использовать все, что угодно, это война. Поэтому все должны быть готовы к любому развитию событий, но понимать, что мы обладаем информацией и максимально, насколько может быть, государство готово", - подытожила Маляр.

Напомним, Беларусь в очередной раз продлила совместные с РФ военные учения.

Как писала "Страна", Россия за один день 30 декабря перебросила в Беларусь шесть военных транспортных самолетов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.