Россия хочет не только захватить Донбасс, в ее планы также входит отрезать Украину от Черного и Азовского морей.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Россия не оставляет свои планы захватить не только географические границы Донецкой и Луганской областей, они сейчас пытаются это сделать в Харьковской области, Херсонской. Их цель - отрезать Украину от морей", - заявил она.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.