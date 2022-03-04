Власти Великобритании планируют размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках российских олигархов.

Об этом сообщает издание "The Times".

По словам вице-премьера Британии Доминика Рааба, правительство Соединенного Королевства может захватить особняки олигархов в Лондоне и использовать их для размещения украинских беженцев, заявил вице-премьер.

Рааб заявил, что поддерживает идею конфискации российской собственности и перепрофилирования ее для размещения бегущих от конфликта.

Он также сказал, что правительство примет закон, чтобы остановить "правосудие", когда клептократы используют суды, чтобы попытаться остановить журналистов, сообщающих о том, как они получили свое богатство. Рааб сказал, что правительство "очень скоро" выдвинет предложения, чтобы запретить олигархам нанимать дорогие юридические фирмы для защиты своего состояния.

Также сообщается, что активы известных российских бизнесменов Алишера Усманова и Игоря Шувалова будут заморожены, и эти люди не смогут путешествовать по Великобритании.

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