В пятницу, 4 марта, в Чехии из-за увеличения числа беженцев из Украины ввели режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать 30 дней, его продление зависит от дальнейших событий.

Об этом сообщает информационное агентство ЧТК.

"Режим ЧС вводим по чисто техническим причинам, чтобы мы могли обеспечить прием (и обеспечить всем необходимым - Ред.) беженцев с Украины. Он никак не коснется чешских граждан. Мы вводим режим ЧС (только - Ред.) для беженцев с Украины и для тех (граждан - Ред.), которые задействованы в оказании им помощи", - заявили в правительстве.

По данным агентства, в Чехию ежедневно прибывает в среднем пять тысяч человек из Украины.

Напомним, ранее мы писали, что беженцы из Украины получат право жить в Европе три года.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

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