В своей недавней речи перед послами президент Франции Эммануэль Макрон выступал не только за переговоры с Россией.

Он также заявил, что "мы не можем позволить России одержать военную победу в войне" в Украине.

Президент поставил двоякую цель: либо дать Украине возможность одержать военную победу, либо занять прочную позицию для достижения "мира путем переговоров".

"Мы должны подготовиться к длительной войне", – также сказал Макрон, добавив, что это повлечет эскалацию напряженности вокруг украинских АЭС.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Макрон попросил президента Ирана стать посредником в мирных переговорах Киева и Москвы.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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