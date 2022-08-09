Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Во время него обсуждалась тема Украины.

Об этом сообщает CNN.

Согласно британскому релизу, Джонсон и Макрон "согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по подготовке и оснащению украинских войск оказали значительное влияние на войну".

Также оба лидера согласились с тем, что "нельзя допустить усталости Запада от войны".

Во французском релизе говорится, что лидеры стран подтвердили решимость поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо".

Кроме того, Макрон и Джонсон обсудили продовольственный кризис, вызванный войной в Украине.

Ранее Владимир Зеленский провел 1,5-часовой телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Обсудили зерно, оружие и военные преступления РФ.

Также мы писали, что экс-генсек НАТО раскритиковал предложение Макрона не унижать РФ и призвал вынудить Путина убраться из Украины. Предложение не унижать РФ Расмуссен назвал "катастрофическим". Также экс-генсек НАТО критикует Макрона за его неудачные попытки "провести телефонную дипломатию с Путиным".