Записанное обращение президента РФ Владимира Путина будет показано 21 сентября, когда "проснется Дальний Восток".

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на двух источников в Администрации президента РФ.

Выступление Путина ожидается завтра с 9:00 до 10:00, пишет российский тг-канал Baza.

По данным его источника, эфирные группы российских теле- и радиоканалов (в том числе в регионах) предупредили именно о таком временном слоте выхода выступления президента РФ.

Как писала "Страна", сегодня к россиянам должны были обратиться Путин и Шойгу.

Однако позже появились сообщения, что выступление Путина отложено на завтра. Об этом заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.

Между тем война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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