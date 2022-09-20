Выступление Путина перенесли. Песков не выходит на связь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не выходит на связь, хотя журналисты засыпали его вопросами.
Об этом сообщают российские издания в связи с ожиданием речи Путина.
Тем временем сообщают, что российские телеканалы уже удалили анонс выступления президента.
Позже появились сообщения, что выступление Путина отложено на завтра. Об этом заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.
Официальной информации пока нет, но Маргарита Симоньян из Russia Today и Дмитрий Смирнов из "Комсомольской правды" подтверждают, что сегодня Путин выступать уже не будет.
Как писала "Страна", сегодня к россиянам должны были обратиться Путин и Шойгу.
Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.
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