Позиция руководства США касательно отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16 не изменилась. Такой вариант по-прежнему не рассматривают.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



"Этот вариант по-прежнему не стоит на повестке дня", - сказал Кирби.

По его словам, вместо этого Вашингтон и его союзники намерены в краткосрочной перспективе сфокусировать усилия на отправке Киеву вооружений, которые, по их мнению, "будут наиболее необходимы Украине в предстоящие недели и месяцы".

Ранее заместитель министра обороны США Колин Кол заявил, что США понадобится полтора года на поставку Украине истребителей F-16, в случае если такое решение будет принято администрацией.

А министр обороны США Ллойд Остин в ходе заседания Комитета Сената по вооруженным силам отметил, что на текущем этапе войны истребители F-16 не помогут Украине. По его словам, Пентагон продолжает считать, что самым необходимым для Украины в настоящий момент являются системы ПВО.