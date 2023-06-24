В субботу, 24 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

Противник выпустил по Украине 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, 3 дрона "Shahed" и 4 зенитные управляемые ракеты с С-300 по Запорожью. 14 ракет и 2 дрона были уничтожены силами и средствами ПВО. Также был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА. Враг совершил 51 авиационный удар и 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, что повлекло потери среди мирного населения. Противник сосредоточивает свои усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где произошло более 28 боевых столкновений за сутки. Обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается без значительных изменений. Враг нанес авиационные удары в районах Сумской и Харьковской областей, а также обстрелял населенные пункты в Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы были совершены в Харьковской области, включая Купянск и другие населенные пункты. Противник провел безуспешные наступательные действия в нескольких районах и продолжает обороняться в Запорожской и Херсонской областях. Авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ продолжают активные действия против врага. За минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 15 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 5 средств ПВО.

Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 23 июня. Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и Харькове, есть погибшие. В России очередное обострение между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ. Пригожин начал военный мятеж.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.