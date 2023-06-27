США и западные союзники в день мятежа Пригожина звонили в Киев и просили воздержаться от ударов по России.

Об этом сообщают источники телеканала CNN.

"Опасения заключались в том, что Украина и Запад будут рассматриваться как помогающие Пригожину и угрожающие суверенитету России", - рассказал западный чиновник.

По его словам, "мессидж был не раскачивать здесь лодку". Послание было передано на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов.

"Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайте во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России", - сказал чиновник.

Ранее Байден заявил, что Запад не имеет отношения к мятежу Пригожина, и это внутреннее дело России.

Напомним, американский чиновник сообщил CNN, что в США удивились тому, что российские профессиональные военные не смогли лучше противостоять наемнкам "Вагнера", когда те продвигались из Ростова к Москве.

А вчера Пригожин впервые после попытки мятежа вышел на связь и повторил обвинения в адрес военного руководства РФ.