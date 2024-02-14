В Чернигове произошел взрыв в авто, в результате которого погибла женщина. Также травмирован мужчина, он находится в реанимации в критическом состоянии.

Об этом сообщил замдиректора Черниговской областной больницы Валерий Чобитько в комментарии "Суспильному".

По данным СМИ, в авто взорвалась граната.

В сообщении Национальной полиции говорится, что взрыв произошел 13 февраля около 19 часов вечера в легковом автомобиле в одном из микрорайонов города Чернигова.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

А по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, в автомобиле взорвалась граната DM51 немецкого производства. Как сказал источник, водитель был военным.

"Вчера вечером в 18:50 в автомобиле Land Rover под управлением военнослужащего взорвалась граната DM51. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неаккуратного обращения с боеприпасом", - сообщил источник.

Также он подтвердил информацию о том, что из-за взрыва гранаты погибла женщина. Военный госпитализирован.

Ранее в Святошинском районе Киева студент колледжа автомобильного транспорта и строительной механизации подорвался на гранате. В его квартире были обнаружены осколки ручной американской гранаты М-67 и два взрывателя с подсумком, который был привязан к телу подростка.

Также мы сообщали, что в Одесской области во время застолья взорвалась граната, тяжело ранив мужчину. Он, находясь дома с гостем, достал из кармана гранату, которая внезапно сдетонировала. После обыска в доме правоохранители обнаружили 89 патронов разных калибров и остатки взрывного устройства.