Вчера вечером в Святошинском районе Киева студент колледжа автомобильного транспорта и строительной механизации подорвался на гранате.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"В 23:20 поступило сообщение о пожаре в квартире, где проживал 16-летний студент колледжа. После ликвидации пожара в квартире обнаружили его тело. Также в квартире были обнаружены осколки ручной американской гранаты М-67 и два взрывателя с подсумком, который был привязан к телу подростка", - рассказывает источник.

Следственные действия продолжаются.

"Правоохранители устанавливают, как у подростка могла оказаться американская граната", - говорит источник.

ГСЧС подтвердила взрыв и опубликовала фото с места происшествия. По данным службы, 100 жителей подъезда, в котором прогремел взрыв, пришлось эвакуировать.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области во время застолья взорвалась граната, тяжело ранив мужчину. После обыска в доме правоохранители обнаружили 89 патронов разных калибров и остатки взрывного устройства.

Также мы писали, что в Кременчуге произошел взрыв гранаты. В результате госпитализировали мужчину, а женщина, которая тоже находилась в квартире в момент взрыва, не пострадала.

В прошлом году в Днепровском районе Киева после распития спиртных напитков взорвали гранату, в результате чего погибли два человека.