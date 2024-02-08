В Святошинском районе Киева студент подорвался на гранате - источник
Вчера вечером в Святошинском районе Киева студент колледжа автомобильного транспорта и строительной механизации подорвался на гранате.
Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.
"В 23:20 поступило сообщение о пожаре в квартире, где проживал 16-летний студент колледжа. После ликвидации пожара в квартире обнаружили его тело. Также в квартире были обнаружены осколки ручной американской гранаты М-67 и два взрывателя с подсумком, который был привязан к телу подростка", - рассказывает источник.
Следственные действия продолжаются.
"Правоохранители устанавливают, как у подростка могла оказаться американская граната", - говорит источник.
ГСЧС подтвердила взрыв и опубликовала фото с места происшествия. По данным службы, 100 жителей подъезда, в котором прогремел взрыв, пришлось эвакуировать.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области во время застолья взорвалась граната, тяжело ранив мужчину. После обыска в доме правоохранители обнаружили 89 патронов разных калибров и остатки взрывного устройства.
Также мы писали, что в Кременчуге произошел взрыв гранаты. В результате госпитализировали мужчину, а женщина, которая тоже находилась в квартире в момент взрыва, не пострадала.
В прошлом году в Днепровском районе Киева после распития спиртных напитков взорвали гранату, в результате чего погибли два человека.