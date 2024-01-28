В Подольском районе Одесской области во время застолья в руках у мужчины взорвалась граната. В результате взрыва виновник инцидента получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что 27 января полицейские получили сообщение из медицинского учреждения о госпитализации гражданина, который был травмирован в результате взрыва.

Выехав на место происшествия, следователи установили, что мужчина, находясь дома с гостем, достал из кармана гранату, которая внезапно сдетонировала. Хозяин домовладения получил минно-взрывную травму и находится в тяжелом состоянии.

В полиции добавили, что после обыска в доме правоохранители обнаружили 89 патронов разных калибров и остатки взрывного устройства.

Ранее мы писали, что недавно в квартире в Кременчуге произошел взрыв гранаты. В результате госпитализировали мужчину, а женщина, которая тоже находилась в квартире в момент взрыва, не пострадала.

А в прошлом году в Днепровском районе Киева после распития спиртных напитков взорвали гранату, в результате чего погибли два человека.