Старосамборский районный суд Львовской области признал виновным в мелком хулиганстве участника боевых действий, который запугивал работников горсовета гранатой и пистолетом.

Об этом сообщает издание Zaxid.Net.

Как говорится в постановлении суда, вынесенном уже в наступившем году, бывший военный, который работает оператором котельной в сельской школе неподалеку от Старого Самбора Степан Т. 27 декабря пришел в Старосамборский городской совет в нетрезвом состоянии. В помещении одного из кабинетов мужчина запугивал гранатой и пистолетом двух находившихся там людей. В судебном постановлении не указаны причины такого поступка.

На место вызвали полицию, установившую, что граната была учебной, а пистолет - пневматическим. На Степана Т. составили протокол об административном правонарушении из-за совершения мелкого хулиганства. В суде он признал свою вину.

Судья назначил мужчине 51 гривну штрафа за совершение мелкого хулиганства, также он должен оплатить 605 гривен судебного сбора. На постановление еще может быть подана апелляция.

Ранее мы писали о резонансном случае в Закарпатье, где депутат взорвал гранаты во время сессии Керецковского сельсовета.

Во время происшествия в поселковом совете находились 30 человек, 25 из которых — это депутаты. От взрыва пострадали почти все - 26 человек.