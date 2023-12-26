Прошлой ночью в Белгороде-Днестровском Одесской области столкнулись два железнодорожных состава. При манёврах они нарушили правила движения.

Об этом сообщают источники "Страны" в "Укрзализныце".

Техника получила значительный ущерб. При этом сообщается, что люди не пострадали.

В марте 2023 года в "Укрзализныци" участились случаи схода с рельсов поездов. Среди причин того, почему в последнее время участились случаи схода вагонов с рельсов и аварии на стрелочных переводах, собеседники "Страны" в "УЗ" называют "потерю контроля за технологией и безопасностью движения".

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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