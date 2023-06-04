В Индии завершены спасательные работы на месте столкновения поездов. Число погибших превысило 300 человек, в списке пострадавших числятся 1 100 человек. По числу жертв катастрофа стала одной из крупнейших за последние десятилетия.

Об этом сообщает The Mirror.

Еще утром сообщалось о 288 погибших и более 800 раненых.

Больницы возле города Баласор, где произошла трагедия, переполнены. В регион пребывают медики из других областей. Около 100 пострадавших находятся в критическом состоянии.

В спасательных работах участвовали больше тысячи человек. Сейчас идут восстановительные работы на месте столкновения, задействованы больше тысячи человек и спецтехника.

Министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнава назвал предварительную версию о причине катастрофы - изменение в системе электронной блокировки. Из-за неполадки в работе сигнальной системы поезд свернул на другую колею, заявил министр.

Скоростному поезду "Коромандельский экспресс" был дан сигнал перейти на основной путь, но впоследствии этот сигнал изменился. Поезд свернул на соседнюю колею, которая используется для отправки поездов в депо. На этом пути пассажирский экспресс столкнулся с грузовым составом, который перевозил железную руду. В результате несколько вагонов поездов перевернулись.

"Кто это сделал и как это произошло, мы выясним после расследования", — сказал Вайшнава.

В его министерстве добавили, что "система на 99,9% защищена от ошибки, но вероятность ошибки 0,1% всегда существует". Также там не исключают диверсию.

Семьям погибших выплатят по миллиону рупий (около 10 000 долларов), люди с серьезными ранениями получат по 200 000 рупий (около 2000 долларов) и 50 000 рупий (500 долларов) за незначительные повреждения.

Несмотря на попытки улучшить систему безопасности на железных дорогах Индии, там ежегодно происходит до нескольких сотен аварий. Большинство объясняют человеческим фактором или устаревшей сигнальной системой.

Напомним, катастрофа произошла 2 июня в восточном индийском штате Одиша. Пассажирский поезд Бангалор - Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи.

В марте мы писали, что в Греции пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, столкнулся с грузовым. В катастрофе погибли 32 человека.